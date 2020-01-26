Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte kurallar

Denizlispor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Nwakaeme, Malatyaspor maçının ertelenmesiyle cezasını Fenerbahçe mücadelesinde çekecek. Trabzonspor ise TFF'ye başvuruda bulunarak kartın iptalini istedi. Yazarımız Deniz Çoban, TFF kurallarını açıkladı ve geçmişten Talisca gibi örnekler gösterdi.

İşte Deniz Çoban'ın yazısı;

Trabzonspor, futbolcuları Nwakaeme’nin haksız bir şekilde oyundan atıldığını, hakemin de yaptığı hatayı kabul ettiğini belirterek, oyuncusunun kartının iptalini istiyor. Eğer bu isteği kabul görmezse “infazın ertelenmesi” talebinde bulunuyor. Bu talebine de geçmişteki uygulamaları örnek gösteriyor.

Peki, talimatlara göre bu mümkün mü?

Geçmişte Samsunspor Fenerbahçe maçında, Samsunspor kalecisi Kerem İnan’ın (yıl 2006), Beşiktaş-Trabzonspor maçında Rüştü Reçber’in (yıl 2007), Trabzonspor-Beşiktaş maçında Barış Memiş’in (yıl 2008) kartları, TFF ilgili kurullarının değerlendirilmesi sonucu iptal edilmişti.

Bu kararlar üzerine yaşanan yoğun tartışmalar sonrasında TFF, Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesini “Şahısta hata yapılmadığı sürece kart iptal edilemez!” şeklinde yeniden düzenledi. Dolayısıyla TFF kurullarının hakemin kart kararlarını “doğru/yanlış” diye sorgulama şansı kalmadı.

2018 Şubat’ında Beşiktaş’ın Konyaspor maçında Talisca’nın hatalı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştüğü iddiasıyla TFF’ye müracaatı da bu madde dayanak gösterilerek “ret” edildi. Talisca Fenerbahçe ile oynanan maçta cezalı olduğu için oynayamamıştı.

TFF kurullarının talimatlar çerçevesinde, Trabzonspor’un kartın iptali isteğini kabul etme şansı yok. “Şahısta hata” ifadesini “Lopes’e gösterecekti ama Nwakaeme’ye gösterdi, şahısta hata var!” şeklinde yorumlamak, fazla zorlama olur. Burada önemli olan hakemin raporunda belirttiği, kartı gösterme gerekçesidir. Hakemin raporunda kartın aldatmadan gösterildiği yazmaktadır. Yani hakem şahısta hata yapmamış, hatalı bir değerlendirme yapmıştır.

Cezanın infazının ertelenmesi mümkün mü?

Disiplin Talimatımıza eklenen “Yaptırımların Ertelenmesi” başlıklı 102.Madde de geçmişte epeyce tartışmalara vesile olmuştu.

Gökhan Zan’da olduğu gibi kırmızı kart gördüğü maçın hemen bir sonraki maçında cezalı olması gerekirken sahaya çıkan oyuncuların olması tartışmaları alevlendirmişti. Bu tartışmalar üzerine Disiplin Talimatımıza bir madde eklenerek “İhraç edilen futbolcu, görevli veya diğer kişilerin ihraç edildikleri müsabakayı takip eden ilk müsabakaya dair cezası ertelenemez!” hükmü getirilmişti.

Nwakaeme’nin, ihraç edildiği müsabakayı takip eden ilk müsabakası Fenerbahçe maçı olacaktır ve Disiplin Talimatı’nda bu cezanın infazının ertelenmesinin yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Talimatlara uygun verilecek bir kararda, cezanın infazının ertelenmesi de mümkün görünmüyor



