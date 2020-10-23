Nwakaeme Fenerbahçe maçına tamamen hazır!

Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Başakşehir maçını kaçıran Nwakaeme, Fenerbahçe deplasmanıyla dönüyor... Başarılı kanat oyuncusunun yokluğunda çıktığı 13 maçın sadece 5’ini kazanabilen Trabzonspor’da, Nijeryalı yıldızın sahada olması çok önemli. Özellikle son karşılaşmada lider oyuncu eksikliğini fazlasıyla hisseden Fırtına’da, bu görevi Nwakaeme üstlenecek. Milli arada ülkesine gidip ailesiyle hasret gideren ve morali yükselen Nwakaeme, antrenmanlardaki performansıyla da fiziksel anlamda hazır olduğunu gösteriyor. İkili mücadelelerde kolay kolay yıkılmayan, alıştığımız uzaktan şutlarında yüksek isabet yüzdesi tutturan Nwakaeme, tam anlamıyla Fenerbahçe’ye kilitlendi.

‘Coşkuya inanamazsınız’

Özellikle takıma yeni katılan yabancı futbolculara bu maçın önemini anlatan Nwakaeme’nin, “İstanbul’dan kazanarak dönersek, havalimanındaki coşkuya inamamayacaksınız. Fenerbahçe maçlarının anlamı çok farklıdır. Geçen sezon 3 kez onları yenmiştik” dediği öğrenildi.

O varsa, hiç kaybetmediler

Trabzonspor’da 3. sezonuna giren Nwakaeme, Bordo-Mavili formayla toplamda 78 maça çıkarken, 26 gol 22 asistlik müthiş bir skor katkısı gösterdi. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe’ye rakip olduğu 5 maçta henüz gol atamamasına rağmen çarpıcı bir istatistiğe sahip. Fırtına, Nwakaeme’nin oynadığı 5 Fenerbahçe maçının hiçbirini kaybetmedi, 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Deneyimli oyuncu pazar günü Kadıköy’de gol atıp, bir ilki de başarmak istiyor.