Nvidia Titan RTX tanıtıldı

Nvidia Titan RTX masaüstü tarafındaki mevcut en yüksek değerlere ulaşmış durumda diyebiliriz. 12nm üretim sürecine sahip olan ekran kartı çift slotlu olarak tasarlanmış ve iki adet 8-pin güç bağlantısı barındırıyor.

4608 CUDA çekirdeği barındıran Titan RTX ekran kartı 1350MHz taban hızı ve 1770MHz turbo hıza sahip. 576 adet Tensor çekirdeği yapay zekâ işlemlerinde 130 TFLOPS değerini yakalayabiliyor. 72 adet RT çekirdeği ise 11 GigaRays performansa ulaşıyor.

Ekran kartı 24GB GDDR6 belleğe sahip. Bellek 384-bit veri yolu ile 672GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Bellek veri oranı ise 14Gbps olarak belirlenmiş. 100GB/s Nvidia NVLink üzerinden iki Titan RTX bağlanabiliyor.

Donanımhaber'in haberine göre 3 adet DisplayPort, 1 adet HDMI ve 1 adet USB Tip-C çıkışı olan ekran kartı VirtualLink desteği ile tek kablo üzerinden sanal gerçeklik kasklarına bağlanabiliyor. 280W ısıl tasarım gücü olan ekran kartının fiyatı 2499$ olarak belirlenmiş ve ay sonlarında satışa sunulacak.