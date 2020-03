NVIDIA, dünyanın en popüler oyunu ile yeni nesil ray-tracing teknolojisi bir araya geldiğinde nelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. NVIDIA ayrıca Minecraft oyuncularına başlangıçta yardımcı olacak bazı eğitimler de yayınladı.

En İyi Harita Tasarımcılarından Yeni Minecraft Dünyaları

NVIDIA, Minecraft RTX’in çıkışına hazırlanırken dünyada Minecraft topluluğunun en yetenekli isimleriyle birlikte çalışıyor. Bu iş birliğinin ilk sonuçları harika eserlerin yer aldığı bir dizi ekran görüntüsüyle gözler önüne serildi. Ekran görüntülerindeki dünyaları tasarlayan Razzleberries, BlockWorks ve GeminiTay (bilgiler aşağıda), hayal güçleri ve Minecraft topluluğuna yaptıkları olağanüstü katkılar nedeniyle seçilen harita tasarımcılarından sadece birkaçı.

Bu dünyalar arasında şunlar bulunuyor:

Razzleberries’ten Of Temples and Totems RTX - Oyuncuları gizemli tapınaklarda keşfe çıkaran ve görevleri tamamlamaya odaklanan bir macera dünyası. Tapınaklarda her pikselden yayılım ve gerçek zamanlı gölge örnekleri görülebiliyor. Global aydınlatmadan yararlanılarak da oyunculara etkileyici bir deneyim sunuluyor.

BlockWorks’ten Imagination Island RTX - Gizli mesajlarla dolu, tamamen keşfedilebilir bir eğlence parkı olan Imagination Island RTX, her biri gerçek zamanlı ray-tracing teknolojisinin bir unsuruna odaklanan dört ayrı bölgeden oluşuyor. Bu sahnede parkın ziyaretçi merkezini aydınlatan güneş ışınlarının pencereden geçip zeminde parlamasını gerçek zamanlı olarak görebiliyoruz.

GeminiTay’den Crystal Palace RTX - Tuhaf ve fantastik temaya sahip bu hayatta kalma haritası, ustaca inşa edilmiş bir kaleye ev sahipliği yapıyor. Ray tracing teknolojisiyle hazırlanan gölgeler ve harika atmosfer, birebir ölçüde yapılmış bu dünyaya gerçekçilik katıyor.

Minecraft Harita Tasarımcıları İçin Araçlar ve Eğitimler

NVIDIA ayrıca Minecraft oyuncularının etkileyici ve gerçekçi dünyalar kurabilmesi için bir dizi araç ve kılavuz yayınladı. Aslen Silikon Vadisi’nde düzenlenecek GPU Teknoloji Konferansı’nda duyurulması planlanan bu çevrim içi eğitimler GTC Digital etkinliğinin bir parçası olarak yayınlanıyor. Eğitimlerde şunlar yer alıyor:

Fizik tabanlı işlenmiş dokular oluşturmak için – Minecraft RTX’in yol izleme (path tracing) özelliğinin ve PBR dokularının ardındaki ayrıntıların anlatıldığı, bu iki özelliğin birlikte nasıl inanılmaz manzaralar oluşturduğunun gösterildiği bir sunum ve kılavuz. Bu kılavuzda kendi PBR dokularınızı ve doku paketlerinizi nasıl yapacağınız adım adım anlatılıyor.

Java dünyalarını RTX dünyalarına dönüştürmek için- Minecraft harita tasarımcılarıyla birlikte çalışan NVIDIA, dünyanızı yakında çıkacak Minecraft RTX’in temelini oluşturan Bedrock Windows 10 Edition’a dönüştürmek için resmi olmayan en iyi yöntemleri bir kılavuzda topladı.

NVIDIA ekipleri Microsoft’la birlikte yürüttükleri yoğun çalışma sonucunda; yansımalar, gölgeler, ışık yayan maddeler, global aydınlatma ve diğer gerçekçi aydınlatma efektleriyle dolu, tamamen yol izleme (path tracing) teknolojisiyle oluşturulan dünyalar tasarladı. Tüm bu efektlerle doğal bir şekilde etkileşime giren fizik tabanlı dokular Minecraft bloklarına uygulandı. Bu PBR dokuları her pikselde yayılım, hacimsel efektler ve daha önce eşi benzeri görülmemiş manzaralar elde edilmesini sağlıyor. Tüm bunlar yol izleme teknolojisinin getirdiği efektlerle bir araya geldiğinde Minecraft’ta devrim yapıyor.

Yakında piyasaya çıkacak Minecraft RTX hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde paylaşılacak.