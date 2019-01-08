NVIDIA GeForce RTX 2060 duyuruldu

RTX 2060, mevcut oyunlarda NVIDIA'nın en popüler GPU'su olan önceki nesil GTX 1060'a göre yüzde 60 daha fazla performans sunuyor ve GeForce GTX 1070 Ti'ı bile geride bırakıyor. Turing'in RT ve Tensor çekirdekleri sayesinde Battlefield V saniyede 60 karenin üzerinde oynanabiliyor. RTX 2060, bütün büyük üreticiler, sistem toplayıcıları ve grafik partnerleri tarafından 15 Ocak itibarıyla tüm dünyada satışa sunulacak.

Milyonlarca oyuncu için geleceğin oyun dünyasının bugün her yerde başladığını belirten ve RTX 2060’ı CES 2019 fuarında tanıtan NVIDIA kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, “Masaüstü oyuncularının talep ettiği standartları RTX 2060 belirliyor: Rakipsiz bir fiyat, olağanüstü performans ve film ile oyunlar arasındaki ayrımı azaltan gerçek zamanlı ışın izleme... Bu, oyuncular ve endüstrimiz için harika bir an.” dedi.

RTX 2060, modern oyunların işlem ağırlıklı iş yüklerini daha verimli bir şekilde ele almak için çok işlemcili çekirdeğe büyük bir yükseltme getiriyor. GPU ayrıca kayan nokta ve tamsayı işlemlerinin eşzamanlı olarak yürütülmesini, uyarlanabilir gölgeleme teknolojisini ve selefinin iki katı önbellek içeren yeni birleşik bellek mimarisini destekliyor. Modern oyunlar, GTX 1060 GPU'nun 2 katına kadar performans elde etmek bu özellikleri kullanabiliyor.

RTX 2060, Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) olarak bilinen, oyun performansını artıran ve 52 teraflop derin öğrenme gücü sağlayabilen 6 GB GDDR6 bellek ve 240 Tensor çekirdeğe sahip olmasıyla göze çarpıyor.

DLSS, yüksek kaliteli görüntü oluşturmak amacıyla, oluşturulan sahnenin çok boyutlu özelliklerini çıkarmak için derin bir sinir ağını güçlendirerek birden fazla karenin ayrıntılarını akıllıca birleştiriyor. Sonuç olarak geleneksel görüntü işleme ile aynı kalitede, ancak daha yüksek performansla net bir görüntü ortaya çıkıyor.

Battlefield V için DLSS geliyor

Electronic Arts ve DICE, Battlefield V'e DLSS desteğinin yanı sıra gerçek zamanlı ışın izleme için ek optimizasyonlar getirecek olan güncellemeyi kısa bir süre sonra yayınlayacak. DLSS ve ışın izlemeyi eşleştirmek, oyuncuların şaşırtıcı performansla birlikte ışın izlemeye sahip kaliteli görüntüler elde etmelerini sağlıyor.

Erken sürümlerde yapılan testler, aynı anda DLSS ve ışın izleme özelliği açık olan RTX performansının, ışın izleme devre dışı bırakıldığındakine benzer kare hızları sağlayabileceğini gösteriyor.

DHA