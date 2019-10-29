Bir marka kurduğunuzda sizi diğer markalardan ayıracak en önemli şey reklam ve tanınırlık kazanmak için yaptığınız yatırımdır. Bu yöntemi dengeli ve doğru bir şekilde uygulayabilenler kısa süre içerisinde büyük başarılar elde eder. İşte yalnızca ülkemizde değil, dünyada da kendine isim yapmış Nusret Gökçe’nin başarısı da bundan kaynaklanıyor.

Nusret, günümüzün fırsatlarını en iyi değerlendiren isimlerden birisi. Kendi kurduğu ve kendisinin ismini taşıyan markasını sosyal medya aracılığıyla dünyaya tanıtmayı başardı. Peki bunu yalnızca kendisi mi yaptı? Cevabımız hayır. İşte daha önce de bir yazımızda bahsettiğimiz ‘yatırım’ kavramı burada devreye giriyor.

Özellikle Instagram yoluyla ismini duyurmayı başarmış olan Nusret, şu ana kadar platform üzerinden 1.799 gönderi paylaşmış durumda. Ancak gönderilerinin çoğunu sürekli beraber dolaştığı sosyal medya uzmanıyla birlikte atıyor. Nusret’in pozları, videoları ve yaptığı diğer her şey sosyal medya uzmanının elinden çıkıyor. Bu sayede Nusret, Instagram üzerinden 23,6 milyon takipçi sayısına ulaşmış durumda. Bu sayı da onu Türkiye’nin en çok takip edilen hesabı haline getiriyor.

Peki sürekli Nusret’in yanında dolaşan bu sosyal medya uzmanı ne kadar para kazanıyor? Hürriyet’in yaptığı habere göre Nusret’in sosyal medya hesabını yönetmesi için tuttuğu sosyal medya uzmanının aldığı maaş 20 bin TL. Hatta Nusret, tuttuğu sosyal medya uzmanından son derece memnun olduğunu ve bu yüzden gelecek yıl maaşına zam yaparak 30 bin TL ödeyeceğini de söylüyormuş.

(Sosyal Midye)