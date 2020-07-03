Nurmagomedov'un babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

UFC hafif siklet şampiyonu Habib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2020, Cuma 15:02 Son Güncelleme:
- A +
Nurmagomedov'un babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

UFC hafif siklet şampiyonu Habib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Telegram hesabından açıklama yapan Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, "Abdulmanap Nurmagomedov'un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Abdulmanap Nurmagomedov'un ailesine tüm Çeçen halkı adına içten başsağlığı diliyorum. Geride güzel bir isim bırakarak ve güzel bir nesil yetiştirerek aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, Rusya'daki en etkili 100 Müslümanın listesinin 3. sırasında yer alıyor.


İlgili Haberler
Kazakistan'da futbola 2. kez koronavirüs arası verildi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...