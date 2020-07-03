UFC hafif siklet şampiyonu Habib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Telegram hesabından açıklama yapan Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, "Abdulmanap Nurmagomedov'un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Abdulmanap Nurmagomedov'un ailesine tüm Çeçen halkı adına içten başsağlığı diliyorum. Geride güzel bir isim bırakarak ve güzel bir nesil yetiştirerek aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, Rusya'daki en etkili 100 Müslümanın listesinin 3. sırasında yer alıyor.







