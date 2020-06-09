Fenerbahçe transferdde ilk olarak genç isimlere yöneldi. Ancak yönetim, gelecek sezon şampiyonluk yarışında doğrudan katkı sağlayacak isimlere imza attırmak için de yoğun bir şekilde çalışıyor. O isimlerin başında Nuri Şahin geliyor. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan gurbetçi futbolcu ile sözlü anlaşmaya varmıştı. Nuri, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatınca imza süreci de hızlandı. Koronavirüs salgınının azalması ve yaşamın normale dönmesinin ardından bu transferin ilk fırsatta resmiyet kazanması bekleniyor.

Jübile sonrası yönetici

Yönetim, Nuri Şahin’in yıllarca Fenerbahçe forması terlettikten sonra profesyonel yönetici olarak kulüpte kalmasını planlıyor. 31 yaşındaki oyuncu Harvard Üniversitesi’nde yöneticilik programında eğitim almıştı. 5 dil bilen ve başta gurbetçi oyuncular olmak üzere Avrupa futbolunu yakından tanıyan Nuri, Sarı-Lacivertliler’in dışa açılan yüzü olacak.