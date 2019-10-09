Nuri Şahin, Werder Bremen ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor!

Milli futbolcu Nuri Şahin, geçtiğimiz yaz altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'dan ayrılarak Werder Bremen'in yolunu tutmuştu. Bu sezon yeni takımıyla çıktığı 7 maçta 4 asist kaydederek başarılı bir performans sergileyen 31 yaşındaki ön liberonun kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı açıklandı.

Werder Bremen yöneticisi Frank Baumann, Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e verdiği demeçte deneyimli futbolcuyu takımda tutmak istediklerini belirterek "Nuri'yi önümüzdeki yıllarda da takımda görmek istiyoruz. Kendisi ile kontratıyla ilgili elbette birtakım görüşmeler yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler