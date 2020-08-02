Nuri Şahin, transfer görüşmesini resmen açıkladı!

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'deki sözleşmesi sona eren Nuri Şahin'in yeni rotasının neresi olacağı büyük merak konusuydu. Adı her defasında Türk kulüpleri için geçen 31 yaşındaki milli futbolcu, bugün Alman basınına yaptığı açıklamada transfer görüşmelerine başladığı takımı duyurdu.

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ile dün bir araya gelen deneyimli ön libero, Ruhr Nachrichten Gazetesi'ne konuyla ilgili verdiği demeçte "Watzke ile geleceğim hakkında konuştuk. Şu anda temas hâlindeyiz ama birbirimizi uzun süredir görmemiştik. Kulüple bağlarım zaten hiç kopmamıştı. Elbette Borussia Dortmund'a dönmek benim için rüya gibi olur." ifadelerini kullandı.

Bonservisi elinde olan yıldız isim, altyapısından yetiştiği Dortmund'da bugüne kadar aralıklarla toplam dokuz buçuk sezon forma giymişti. Nuri, Werder Bremen'e de 2018 yazında yuvasından ayrılarak transfer olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler