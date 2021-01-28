Nuri Şahin gurbetçi bir futbolcudur. Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dünyanın en iyi takımlarında forma giymiş olan Nuri Şahin futbolu ile ön plana çıkmıştır. Nuri Şahin ayrıca Türk milli takımında da pek çok maça çıkmış ve gol kaydetmiştir. Milli takımın vazgeçilmez futbolcuları arasına girmiştir. Nuri Şahin en beğenilen Türk futbolculardan bir tanesidir. Nuri Şahin Almanya'da yetişmiş en kaliteli Türk futbolcular arasına girmiştir. Nuri Şahin şuan Türkiye liginde Antalyaspor'un formasını terletmektedir Hem Türk vatandaşlığına hem de Alman vatandaşlığına sahip bir futbolcudur.

Nuri Şahin nereli?

Nuri Şahin Almanya'nın Lüdenşayd şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise Kırşehirli'dir.

Nuri Şahin kaç yaşında?

Nuri Şahin 1988 doğumludur. 32 yaşındadır.

Nuri Şahin hangi takımlarda oynadı?

Nuri Şahin'in altyapı kariyeri şu şekildedir;

- Meinerzhagen (1994 - 2011)

- Borussia Dortmund (2011 - 2005)

Nuri Şahin'in profesyonel kariyeri şu şekildedir;

- Borussia Dortmund ( 2005 - 2011)

- Feyenoord (2007 -2008) *kiralık

- Real Madrid (2011 - 2014)

- Liverpool (2012) *kiralık

- Borussia Dortmund (2013 - 2014) *kiralık

- Borussia Dortmund (2014 - 2018)

- Werder Bremen (2018 - 2020)

- Antalyaspor (2020 - devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Nuri Şahin Antalyaspor'da kariyerine devam etmektedir. 2021 yılı itibari ile Antalyaspor'da forma giymektedir. Antalyaspor'da yıllık maaşı ise 2 milyon Euro’dur.

Nuri Şahin'in hayatı

Nuri Şahin çiftçi bir Kırşehirli ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Almanya'da gurbetçi bir Türk olarak yaşamaya başlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren futbola merak salan Nuri Şahin burada pek çok kez futbol oynamıştır. Nuri Şahin RSV Meinerzhagenın alt yapısında forma giymeye başlamıştır. Burada yeteneği ile ön plana çıkan bir futbolcu olmuştur. 2001 yılında Borussia Dortmund alt yapısına transfer olmuştur.

Borussia Dortmund 2005 ve 2006 yılları arasında ilk olarak Sigma Olomouc karşısında formaya giymiştir. Borussia Dortmund'un Avrupa'da forma giymiş en genç futbolcu unvanına erişmiştir. 2005 ve 2011 yılları arasında kariyerinin zirvesini yaşayan Nuri Şahin toplamda 135 maça çıkmıştır. Borussia Dortmund'un vazgeçilmez futbolcularından birisi haline gelen Nuri Şahin toplamda 13 gol kaydetmiştir. 2007 - 2008 yıllarında ise Feyenoor'da kiralanan gurbetçi başarılı futbolcu Hollanda'da 6 gol atmayı başarmıştır. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erdikten sonra Real Madrid'in teklifin kabul etmiştir.

Real Madrid ile 2011 - 2014 yılları arasında forma giymiştir. Real Madrid'de pek forma şansı bulamayan Nuri Şahin yalnızca 4 maça çıkabilmiştir. Nuri Şahin daha sonra Liverpool'a kiralık olarak gönderilmiştir. Liverpool'da kiralık olarak forma giymiş ve daha sonra eski kulübü olan profesyonel kariyerine ilk başladığı kulübe Dortmund'a geri dönmüştür. Nuri Şahin'in profesyonel kariyeri boyunca 300 maça çıktığı bilinmektedir. Ayrıca 300 maçta toplam 29 gol kaydetmiştir. Milli takımda ise 2 gol atmıştır.

Nuri Şahin'in Milli Takım kariyeri

Nuri Şahin yeteneği ile ön plana çıktıktan sonra Türk milli takımından davet almıştır. Türk milli takımını tercih eden Nuri Şahin 2003 yılında ilk kez U16 takımında forma giymiştir. Nuri Şahin daha sonra sırası ile U17, U19 ve U21 takımlarında forma giymiştir. 2005 yılında ilk kez Türkiye a milli takıma yükselen Nuri Şahin milli takım kariyeri boyunca 2 gol atmıştır. Toplamda 52 maça çıkan Nuri Şahin milli takımın en iyi futbolcularından birisi olmuştur. Milli takımda ise gol atan en genç futbolcu unvanına sahip olmuştur.

2017 yılında yapmış olduğu bir açıklama ile milli takımdan ayrıldığını açıklamıştır.