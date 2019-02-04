Nuri Özaltın anısına golf turnuvası

Gloria Hotels & Resorts, turizm sektöründeki 21 yıllık başarısını spora verdiği destekle de devam ettiriyor. Turizm sektörünün en saygın isimlerinden, spora olan tutkusu ve sporculara verdiği desteklerle bilinen merhum Nuri Özaltın’ın anısına bu yıl 3. kez golf tutkunları Antalya Belek’te buluşuyor.

3 Şubat’ta başlayan ve 7 ülkeden 194 sporcunun yarıştığı turnuva, Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte, bireysel turnuvalardan özel gala yemeğine, workshoplardan golf sohbetlerine kadar birçok renkli aktivite bir hafta boyunca gerçekleştirilecek. Turnuvanın son günü olan 8 Şubat’ta ise en iyi skor ile bitiren yarışmacıya “Nuri Özaltın Onur Ödülü” verilecek. Ödüllerin sunulacağı gala yemeğinde “Tarık Sezer Orkestrası” sahnede misafirleri Türk Pop Müziği’nin tarihine doğru bir yolculuğa çıkartacak.



