TURGUTLU, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor transfer sezonunun son gününde defans oyuncusu Nuri Emre Akşit'i renklerine bağladı. Son olarak 1922 Konyaspor forması giyen 19 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni sonrası konuşan Nuri Emre Akşit, "Hedefleri olan bir camiaya geldim. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan başta Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci, yöneticilerimiz ve hocamız Kazım Akgün'e teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutuspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz" dedi.

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