Nurcan Çelik: 'Hedef Şampiyonlar Şampiyonu olmak'

Yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Nurcan Çelik, FANATİK'e özel açıklamada bulundu...

'28 yıllık bir hayaldi'

"Bu 28 yıllık bir hayaldi. Koseçki ile başlayan Galatasaray sevdam, bugün Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ilk teknik direktörü olma şansını bana verdi. Şuanda 17-18 kişilik çekirdek bir kadromuz var. Bunu transferlerle birlikte 25-30 kişiye çıkarmak istiyoruz. Maçlarımızı Küçükçekmece Stadı'nda oynayacağız. Fikstür sonrası taraftarlarımızı burada oynayacağımız tüm maçlarımıza bekliyoruz. Onların desteği ile büyük işler başaracağımıza inanıyorum."

Nurcan Çelik Fanatik'in usta foto muhabiri Murat Akbaş'ın sorularını yanıtladı...

'Kazıya kazıya geldim'

"Klasik bir cümle olacak ama ben bu seviyeye tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Yakaladığım şansı en iyi şekilde kullanmak, herşeyi adım adım üzerine koyarak, zamanı iyi kullanıp, sabırla inşa etmek istiyorum. Galatasaray isminin olduğu her yerde iddialı olmak durumundayız. Ben de buradan hedefimizin Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olduğunu açıklıyorum."

Murat Akbaş