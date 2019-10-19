Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren Grand Prix 3'üncü Seri Müsabakaları Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da devam ediyor. 2020 yolunda büyün öneme sahip olan ve sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği organizasyonun ikinci gününde 3 sıklette mücadeleler yapılırken 4 Türk sporcu tatamiye çıktı. Kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari bronz madalya kazanırken ve 2020 yolunda puanlar elde etti.

BOĞAZINA ALDIĞI DARBE NEDENİYLE MAÇI TAMAMLAYAMADI

Nur Tatar Askari, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı organizasyonda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İspanya’dan Cecilia Castro Burgos’u, çeyrek finalde ise Almanya’dan Vanessa Koerndl’ı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İngiliz Lauren Williams ile karşılaşan Nur Tatar Askari başabaş giden müsabakanın ikinci raundunda boğazına aldığı darbe nedeniyle müsabakaya devam edemedi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

İkinci gün mücadele eden diğer sporcularımızdan erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş ikinci turda, aynı kiloda Sude Bulut ilk turda organizasyona veda etti. Grand Prix 3'üncü Seri Müsabakaları’nın son gününde kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs ile erkekler 80 kiloda Yunus Sarı mücadele edecek.