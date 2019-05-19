Nur Tatar Askari, gümüş madalya aldı
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Nur Tatar Askari, gümüş madalyanın sahibi oldu. İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde Nur Tatar, kadınlar 67 kilo finalinde Çinli Mengyu Zhang ile karşılaştı.
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Nur Tatar Askari, gümüş madalyanın sahibi oldu.
İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde Nur Tatar, kadınlar 67 kilo finalinde Çinli Mengyu Zhang ile karşılaştı.
Rakibine 18-9 yenilen mili tekvandocu, gümüş madalyada kaldı. Nur Tatar, dünya ikinciliği sonucu kazandığı puanlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı büyük oranda garantiledi.
Nur Tatar, şampiyonada ikinci turda Tayvanlı Kuan-yu Chuang’i 18-6, üçüncü turda Ukraynalı Tetiana Tetereviatnykova’yı 13-3, çeyrek finalde Ürdünlü Julyana Al-Sadeq’i 9-5, yarı finalde de Brezilyalı Milena Titonelli’yi 20-3 mağlup etmişti.
Mili sporcu, 2017’de Güney Kore’nin Muju kentinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Nur Tatar, 2015’te Rusya’da dünya ikincisi olmuştu.
AA