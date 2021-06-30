Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü olacağı yönünde güçlü haberler ortaya atılan Portekizli Nuno Espirito Santo, Premier Lig'in dev ekiplerinden Tottenham ile anlaştı.

Londra ekibi Nuno Espirito ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Nuno Espirito Santo, son olarak Wolverhampton takımında görev yapmıştı. Nuno Espirito Santo, teknik direktörlük kariyerinde Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton gibi takımları çalıştırken 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamıştı.





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