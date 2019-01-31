Nunez’in hedefi Türkiye’ye olimpiyat şampiyonluğu kazandırmak

Erkek Milli Boks Takımı’nın Kübalı başantrenörü Reymundo Zamora Nunez’in en büyük hedefi, Türkiye’ye bugüne kadar elde edilemeyen boksta olimpiyat şampiyonluğunu kazandırmak.

Geçen yıl mart ayında Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç tarafından milli takımın başına getirilen Nunez, daha önce Küba, Vietnam, Çin ve Rusya’da da milli takımları çalıştırmıştı.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi’nde milli takımı yıl içinde düzenlenecek organizasyonlara hazırlayan Nunez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk boksunun Küba boksuna daha yatkın olduğunu, boksörlerin Küba stiline daha çabuk uyum sağladığını belirten Nunez, "Boksörler Küba stiline, tekniğine, taktiğine çok çabuk cevap veriyor, çok çabuk uyum sağlıyor. Yıllardır modern boksun içerisindeyim. Agresif boksu da seviyorum ama tekniği ve taktiği geliştirmeyi de önemsiyorum. Benim amacım teknik, taktik ve genel bir fizik antrenmanı." ifadelerini kullandı.

Sporcuların çabukluğunu, dayanıklılığını geliştirmesi, bütün boks sistemlerine hakim olmaları gerektiğine işaret eden Nunez, Asya, Avrupa, Amerika ülkelerini yakından takip ettiğini, bunu Türk boksuna en iyi şekilde yansıtmak istediğini anlattı.

- "Buraya geliş amacım Türk boksunu geliştirmek"

Boksun sadece antrenmanla olmadığını vurgulayan Nunez, yabancı ülke sporcularıyla karşılaşmanın önem taşıdığını aktardı.

Çok sayıda turnuva ve şampiyonaya katılmanın boksörlerin gelişimine önemli katkı sağlayacağının altını çizen Nunez, şöyle devam etti:

"Türk antrenörlerimizle hedefimiz Türk boksunu geliştirmek. Bunun için buradayız. En düşük kilomuzdan en üst kiloya kadar bütün sıkletlerde iyi alternatiflerimiz var. Değerlendirilebilecek sporcularımız var. Federasyon bize bütün desteğini verdi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Geçen yıl da aynı tempoda çalıştık. Akdeniz Oyunları’na gittik, iyi de başarı gösterdik. Buraya geliş amacım Türk boksunu geliştirmek. İyi yönde ilerlemek. Bunun için bana fırsat veren, yardımcı olan antrenörlerimize ve federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç’e teşekkürlerimi iletiyorum. "

- "Ana hedefimiz olimpiyatlar"

Nunez, bu yıl ilk ciddi organizasyonun Rusya’da düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olduğunu, daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarının yapılacağını söyledi.

Hedeflerini etap etap gerçekleştirmeyi düşündüklerini dile getiren Nunez, "Ana hedefimiz olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Maksimum sporcuyla vize alıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Olimpiyatlara kadar sporcularımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Tecrübe kazanmayı, sporcularımızın en iyi şekilde gelişmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA