Beşiktaş’ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı ve kazanılan 2 kupada oldukça önemli yere sahip olan Fabrice N’Sakala, şampiyonluğun ardından Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. İlk yılında 2 kupa birden kazanmanın yakalanabilecek en büyük başarılardan biri olduğuna dikkat çeken Fabrice N’Sakala, “Benim için gerçekten harika. Burada ilk yılım. İlk yılımda duble yapmak belki de yapabileceğimizin en iyisiydi. Kelimelere dökmek çok zor. Önümüzdeki sezon başlayana kadar da keyfini, tadını çıkartacağız” diye konuştu.

‘Zaman zaman inanamadık’

Daha önce Belçika’da bir lig şampiyonluğu yaşadığını ancak Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun daha anlamlı olduğunu söyleyen N’Sakala, “Belçika’da Anderlecht ile bir şampiyonluğum oldu ama Beşiktaş çok daha büyük bir kulüp. Hisler, duygular hatta hissettiğiniz baskı bile fazla. İnanılmaz. Biz bile zaman zaman inanamadık. Burada yaşadığımız şampiyonluk çok daha değerli tabii ki” şeklinde konuştu.

‘Fırsatı kimseye veremezdik’

Göztepe maçını kazanacaklarına emin olduklarını dile getiren Fabrice N’Sakala, “Şampiyonluktan emindik aslında. Neredeyse Ocak ayından beri liderliği kaybetmedik. Son maça da bu mantaliteye sahiptik. Son maçta elimizde olan bu fırsatı başka takımlara veremeyiz. Bunun elimizden kayıp gitmesine müsaade edemeyiz gibi bir mantalite ile sahaya çıktık. Bir şekilde, nasıl olursa olsun bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Sonrasında da kazandık ve başardık” ifadelerini kullandı.

‘Devler Ligi’nde özel şeyler...’

Uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi’nde boy göstereceğini belirten N’Sakala, “Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok güzel bir his. Çok uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı bulacağım. En son yine Belçika’da oynamıştım. Futboldaki en güzel, en harika turnuvalardan bir tanesi. Herkesin oynamayı isteyeceği bir turnuva. Beşiktaş için de uzun zaman sonra boy göstereceği bir turnuva. Özel şeyler başarmayı çok istiyoruz” sözlerini sarf etti. Ali Danaş (DHA)