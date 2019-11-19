Novak:Trabzonspor’da imkanlar çok fazla

Çekya Milli Takımı’nda sakatlanan Filip Novak, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Trabzon’da mutlu olduğunu belirten başarılı sol bek, “Trabzonspor’da Midtjylland’a göre imkanlar fazla. Mesela 8 tane masörümüz var, masaj için bile sıra beklemeniz gerekmiyor. Trabzon’da insanlar daha sıcak, Danimarka’ya göre öyle en azından. Türkiye’deki stadyumlarda da atmosfer çok iyi. Sizi daha azimli bir şekilde oynamaya itiyor” dedi.

Novak şöyle devam etti:

“Takımdaki aile ortamı yeni gelenlerin kaynaşmasını kolaylaştırırken oradan ayrılmayı aklınızdan geçirmeyi bile zorlaştırıyor.”