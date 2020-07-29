Novak: Önce kupa sonra transfer

Trabzonspor ile henüz kontrat yenilemeyen Filip Novak, Çek basınına konuştu. 30 yaşındaki oyuncu, "Trabzonspor sözleşme uzatmakta gecikti. Geç kalınınca bende bütün teklifleri önüme koyma kararı aldım. Trabzonspor'da kalabilirim fakat başka takıma da gidebilirim. Trabzonspor ve farklı takımlardan teklifler aldım. Ancak kupa finali öncesi bu teklifleri konuşmam veya görüşmem hiç doğru değil. Final sonrasında en doğru kararı vereceğim" dedi.