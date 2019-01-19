Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Naomi Osaka ve Serena Williams dördüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda üçüncü tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 25 numaralı seri başı Kanadalı Denis Shapovalov’u 6-3, 6-4, 4-6 ve 6-0’lık setlerle 3-1 mağlup ederek dördüncü tura çıktı.

Turnuvanın 8 numaralı seri başı tenisçisi Japon Kei Nishikori, Portekizli Joao Sousa’yı 7-6, 6-1 ve 6-2’lik setlerin ardından fire vermeden 3-0’la geçti.

Günün sürprizini ise 12 numaralı seri başı İtalyan Fabio Fognini’yi 3-1 mağlup eden 23 numaralı İspanyol seri başı Pablo Carreno Busta gerçekleştirdi.

15 numaralı seri başı Rus Daniil Medvedev ve 16 numaralı seri başı Kanadalı Milos Raonic da adlarını üst tura yazdırdı.

Osaka ve Svitolina zorlandı

Tek kadınlarda 4 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka, Tayvanlı Hsieh Su-Wei karşısında zorlanmasına rağmen 1 saat 57 dakikalık mücadelenin ardından karşılaşmayı 5-7, 6-4 ve 6-1’lik setlerle 2-1 kazanarak dördüncü tura kaldı.

Ukraynalı 6 numaralı seri başı Elina Svitolina, zorlandığı mücadelede Çinli Zhang Shuai’yi 4-6, 6-4 ve 7-5’lik setlerle 2-1 yenerek üst tura yükseldi.

Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan ABD’li Serena Williams ise Ukraynalı Dayana Yastremska’yı 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup etti. Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan 18 yaşındaki Yastremska’yı sarılarak teselli eden Williams, rakibine moral vermek amacıyla "Ağlama. Bir gün sen de kazanacaksın." ifadelerini kullandı.

Belçikalı 12 numaralı seri başı Elise Mertens’i 2-0’la geçen ABD’li 17 numaralı seri başı Madison Keys ve Letonyalı 13 numaralı seri başı Anastasija Sevastova da üst tura adlarını yazdırdı.

AA