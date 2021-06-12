Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı devirdi ve tarihe geçti!
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde Novak Djokovic Rafael Nadal'ı 3-6, 6-3, 7-6 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek Fransa Açık yarı finalinde İspanyol tenisçiyi eleyen ilk tenisçi olarak tarihe geçti.
Başkent Paris’te düzenlenen turnuvanın 13. günü, akşam seansındaki tek erkekler yarı final karşılaşmalarıyla devam etti. Erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Sırp tenisçi Djokovic, İspanyol rakibini 3-6, 6-3, 7-6 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek Fransa Açık yarı finalinde Nadal’ı eleyen ilk tenisçi olarak tarihe geçti.
4 saat 11 dakika süren müsabakayı kazanan Djokovic, finalde Yunan tenisçi Tsitsipas ile karşılaşacak.