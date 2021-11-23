Teniste sezon 'ATP Finalleri' ile tamamlandı.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, yedinci sezonunu da zirvede kapattı. Sırp raket, böylece Pete Sampras'ın 6 sezonluk rekorunu kırmış oldu. Ayrıca, 347 haftayı da zirvede geçiren Djokovic, rekorunu geliştirdi.

Bu sezon sakatlıklarla uğraşan Rafael Nadal da Jimmy Connors ile paylaştığı rekoru kırdı. Dünya 6 numarası olarak sezonu kapatan İspanyol tenisçi, 17 senedir ilk 10'da yer alıyor.

Nitto ATP Finalleri'nde kupayı ikinci kez kaldıran Alexander Zverev, 2021 sezonunda en fazla maç kazanan tenisçi oldu.

24 yaşındaki Alman raket, tam 59 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Olimpiyat şampiyonu Zverev, sezonu dünya 3 numarası olarak tamamladı.

Bu sezon en çok maç kazanan ikinci isim olan Daniil Medvedev ise sezonu 2 numara olarak bitirdi.

Kaynak: TRT Spor