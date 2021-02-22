Roger Federer... Çim kortta oynanan Wimbledon'daki 8 şampiyonluğuyla rekor kırmıştı. Rafael Nadal, nam-ı diğer; Toprak Kral... Toprak korttaki Roland Garros'u (Fransa Açık) 13. kez kazanarak rekorları alt-üst etmişti. Şimdi de Novak Djokovic adeta Avustralya Açık denildiğinde ilk akla gelecek isimlerden biri olduğunu kanıtladı. Sert zemin ve çim zemin sertliği arasında bir korta oynanan Avustralya Açık'ta 9. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Djokovic böylece, güçlü rakipleri gibi 'Bir Grand Slam'i En Çok Kazananlar Listesi'nde üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

İlk seti vermedi, Medvedev'in direncini kırdı

Dünyanın 1 numarası, Federer'in katılmadığı Nadal'ın da çeyrek finalde elendiği Avustralya Açık finalinde, performansıyla dikkat çeken Rus Daniil Medvedev’le karşı karşıya geldi. Herkes Djokovic'in zorlanacağını düşünüyordu. Ancak Medvedev beklenenin altında bir performans ortaya koydu. Djokovic, sadece ilk sette kendisine kafa tutabilen Medvedev'e bu oyunu vermeyip 7-5'le kazanınca rakibinin direncini de kırdı. Kalan bölümde de 6-2'lik setlerle maçı 3-0 galip tamamladı.

82. ATP şampiyonluğu

Djokovic, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi unvanını elinde bulundurduğu Avustralya Açık’ta 9. zaferine uzandı. Sırp raket, bu zaferle kariyerinin 18. grand slam, 82. ATP turnuvası şampiyonluğunu elde etti.

Grand Slam Şampiyonluk Listesi

SAYI SPORCU

24 Margaret Court (Avustralya)

23 *Serena Williams (ABD)

22 Steffi Graf (Almanya)

20 *Roger Federer (İsviçre)

20 *Rafael Nadal (İspanya)

19 Helen Moody (ABD)

18 *Novak Djokovic (Sırbistan)

18 Chris Evert (ABD)

18 M.Navratilova (Çekya/ABD)

14 Pete Sampras (ABD)

(*): Aktif sporcu

Bir Grand Slam'i En Çok Kazananlar

SAYI SPORCU GRAND SLAM

13 *Rafael Nadal Fransa Açık

11 Margaret Court Avustralya Açık

9 Martina Navratilova Wimbledon

9 *Novak Djokovic Avustralya Açık

8 Helen Wills Wimbledon

8 Molla Mallory ABD Açık

8 *Roger Federer Wimbledon

(*): Aktif sporcu

Hatice Yücel