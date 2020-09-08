Novak Djokovic: Aşırı derecede üzgünüm, istemeden oldu

ABD Açık’ta tarih boyunca unutulmayacak bir olay yaşandı. Şampiyonluğun en büyük adayı, dünyanın 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic’in, 4. tur maçında sinirle vurduğu top bir çizgi hakeminin boğazına isabet etti. Aldığı darbe yüzünde nefesi kesilen kadın hakem bir anda yere yığılınca maç durdu. Hakemler kısa bir görüşmenin ardından kurallar gereği Djokovic’i turnuvadan diskalifiye etti.

2016’da da raket fırlatmıştı

Basın toplantısına katılmayan Djokovic Instagram hesabından açıklama yaptı: “Çizgi hakeminin durumunu kontrol ettim. İyi olduğunu gördüğümde tanrıya şükrettim. Onu bu sıkıntıya soktuğum için aşırı derecede üzgünüm. İstemeden oldu. Davranışımdan dolayı organizasyondan, ve etkilenen herkesten özür diliyorum. İçime dönmeliyim ve bunu bir oyuncu ve insan olarak kişisel gelişimim için bir derse dönüştürmeliyim”.

Djokovic daha önce de 2016 Fransa Açık’ta fırlattığı raketin bir çizgi hakeminin yakınına düşmesiyle diskalifiye edilmenin eşiğinden dönmüştü.