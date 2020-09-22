Novak: Benim için yeni bir süreç...

Kanarya’nın yeni transferlerinden Filip Novak, 0-0 berabere kaldıkları Hatay maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli sol bek, “Caner de, ben de ofansif yani güçlü oyuncularız. Beni ya da Caner’i kullanmak hocaya bağlı. Ben ikimizi de en iyi şekilde kullanacağını düşünüyorum. Benim için yeni bir süreç ve çok zor değilken, çok kolay da değil. Zamanın geçmesini bekliyorum. Ben tecrübeli bir oyuncuyum, daha iyi seviyeye ulaşabileceğimi düşünüyorum” dedi.