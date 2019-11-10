Ryan Babel, kendisini eleştiren Pascal Nouma'ya sosyal medya hesabından seslendi. Babel, Nouma için ''Sakinleş dostum... Artık gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma da Ryan Babel'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

Nouma, Babel'e " Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok, boya kafayı pembeye. Bu arada cevabı Real Madrid maçından sonra verseydin. Antep'i yendikten sonra komik olmuş" cevabını verdi.

Ryan Babel, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği maç hakkında paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Nouma, Hollandalı futbolcuya böyle seslenmişti;

''Camialar kalıcıdır. İz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Profesyonelsen gereğini yapmalısın, yapmazsan bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma efsane ol''