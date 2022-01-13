Süper Lig 'de topladığı 15 puanla son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, transferde atağa kalktı. Crotone'den Godfred Donsah'ı kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, Okechukwu Azubuike, Kenan Özer'in ardından Nouha Dicko'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen santrafor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Malatyaspor'un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica ile birlikte Gaziantep FK'da çalışan 29 yaşındaki Mali'li forvet, Kırmızı Siyahlı formayla çıktığı 47 maçta 5 gol, 2 asistle skor katkısı verdi.