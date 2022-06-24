Premier Lig’in yeni ekiplerinden Nottingham Forest, Manchester United’ın İngiliz kalecisi Dean Henderson’ı bir yıllığına kiraladı. İngiliz kalecinin 1 yıllık maaşının tamamını Nottingham Forest karşılayacak. Anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Geçtiğimiz sezon David De Gea ile forma rekabetine girmesine rağmen Premier Lig’de forma şansı bulamayan 25 yaşındaki İngiliz kaleci, geçtiğimiz sezonun sonunda bir sezon daha kulübede oturmak istemediğini belirtmiş ve kiralanma talebini Manchester United’a iletmişti.