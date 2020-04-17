NOSTALJİ | Lionel Messi'nın Arsenal ağlarını dört kere havalandırdığı maç!
Lionel Messi'den gol restiali... FC Barcelona'nın 2009-10 sezonunda UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek finali kapsamında Arsenal ile eşleşmesinin ardından Emirates Stayumu'nda oynanan ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Barça, evinde oynadığı ilk maçta 18. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Lionel Messi ise deyim yerideyse sazı adeta eline aldı! İşte Messi'nin Arsenal ağlarını tam dört kez havalandırdığı maç!
FC Barcelona, 2009-10 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile eşleşti. Emirates Stayumu'nda oynanan ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Barça, evinde oynadığı ilk maçta 18. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Ancak süper yıldız Lionel Messi, lafın tabiriyle adeta sazı eline aldı ve maçın geri kalan bölümünde Arsenal kalesine tam dört gol atarak hem turu takımına getirdi hem de Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel bireysel performanslarından birine imza attı.