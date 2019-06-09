Kara Kartal’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, geçen yıl Dünya Kupası’nda ülkesiyle final heyecanı yaşamış ve uzun süre transfer gündeminin ön planında yer almıştı. İtalya ve Fransa başta olmak üzere birçok kulüpten teklif almasına rağmen yoluna Kara Kartal’da devam eden Vida’ya son olarak İngiltere Premier Lig’in yeni ekibi Norwich City talip olmuştu. Başarılı oyuncu için 10 milyon Euro’luk teklif hazırlayan Ada ekibi, menacerler aracılığıyla Beşiktaş’a bir öneri sunmuştu. Konuyla ilgili olarak hem yönetim hem de Vida’dan jet cevap geldi.

Ancak 2 katına...

Futbol kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmekten dolayı memnun olan 30 yaşındaki futbolcunun, bu durumu bir kez daha Başkan Fikret Orman’a menaceri aracılığıyla ilettiği ve bu gelişme sonrasında yönetimin Norwich’ten gelen teklifi reddettiği ifade edildi. Ara transfer döneminde; Roma, İnter ve Wolverhampton’dan 15 milyon Euro seviyesinde 3 teklif alan ancak yine de Vida’yı takımda tutan Başkan Fikret Orman’ın, önerinin 20 milyon Euro seviyesinde olması halinde değerlendirmeye alacağını söylediği belirtildi.