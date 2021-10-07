Sezon başında Avrupa'dan birçok takımın transfer etmek istediği Ozan Kabak, Norwich City'nin yolunu tutmuştu. İngiltere Premier Lig ekibi, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla 4 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiralamıştı.

OZAN KABAK GELİR GELMEZ FORMAYI KAPTI

Norwich City'ye gelir gelmez formayı kapan Ozan Kabak, ligdeki Watford, Everton ve Burnley maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Gösterdiği müthiş performansla İngiltere'de manşetlerden düşmeyen Ozan Kabak, son olarak Burnley maçında yaptığı slalomla adından söz ettirmişti.

NORWICH OZAN KABAK'IN BONSERVİSİNİ ALIYOR

Öte yandan İngiliz basınında Ozan Kabak'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Norwich City, Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Milli stoperimiz için Schalke'ye 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Norwich, Ozan Kabak'ın bonservisi için Alman ekibine 12 milyon euro teklif edecek.

ANLAŞMAYA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Schalke'nin 20 milyon euro gelir beklediği Ozan Kabak için Norwich City ile kıran kırana bir pazarlığa girmesi bekleniyor. İki ekibin 15 milyon euro civarında bir rakama el sıkışmasına kesin gözüyle bakılıyor. Transferdeki en önemli detay ise Norwich City'nin İngiltere Premier Lig'den düşmemesi. Böyle bir senaryoda Ozan Kabak'ın transfere razı olmayacağı belirtiliyor. (Akşam)