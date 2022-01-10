Norwich City Londra kulüplerine karşı galip gelemiyor

Premier Lig'de son iki maçını kazanan West Ham United, son 7 maçını kazanamayan Norwich City ile karşılaşacak.

Norwich menajeri Dean Smith, Premier Lig'de West Ham ile yaptığı beş maçın hiçbirini kazanamadı.

Norwich, Premier Lig'de Londra takımlarına karşı oynadığı son 28 deplasman maçından sadece birini kazandı. Bu seride 6 beraberlik 21 mağlubiyet alan Norwich City, tek galibiyetini altı Kasım'da Brentford'a karşı 2-1 aldı.



