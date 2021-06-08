Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen ve uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Joshua King'in transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Norvich City, sarı kırmızılıların ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti.









Everton ile yollar ayrıldı

Everton geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona erecek olan yıldız futbolcuyla yola devam etmeyeceğini belirmişti. Joshua King geçtiğimiz sezon çıktığı toplam 25 maçta 3 gole imza attı.