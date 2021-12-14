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Norwich City 26 maçın 24'ünü kazanamadı

İngiltere Premier Ligi 17. Hafta mücadelesinde, 10 puan -24 averaj ile son sırada bulunan Norwich City, 19 puan -4 averaj ve 13. sırada yer alan Aston Villa ile karşı karşıya geliyor.

14 Aralık 2021, Salı 00:25 Son Güncelleme:
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Norwich City 26 maçın 24'ünü kazanamadı

Bu sene Premier Lig'de zor günler geçiren ve düşmesi en güçlü takımlardan biri olan Norwich sahasında Aston Villa ile karşılaşacak.

Ev sahibi takımda Andrew Omobamidele, Grant Hanley, Christos Tzolis, misafir takımda ise Leon Bailey, Bertrand Traore sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İki haftalık galibiyet serisinde sonra son 4 maçını kazanamayan Norwich'i, son hafta Manchester United karşısında alınan 1-0'lık yenilgi umutlandırdı. Dean Smith eski takımı Aston Villa karşısında puan almak için elinden geleni yapacak.

Ligde gol atmakta zorlanan Norwich 8 golle ligin en az gol atan takım olurken 32 golle en fazla gol yiyen 2 takımından biri.

Steven Gerrard hafta sonu Liverpool'a 1-0 yenildi. Oynadığı oyunla umut vadeden Aston Villa, Carrow Road'daki zafere yakın olan taraf.

İki takımın karşılaştığı son iki mücadeleyi kazanan Aston Villa, bugün oynanacak Norwich maçında üst üste 3. galibiyeti almaya yetecek güce sahip.

Oran Analizi

Aston Villa için 3.5 üst oranı 2.95 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt biterken, rakiplerine ikinci yarı 3 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kaybetmedi




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