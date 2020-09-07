İlk sezonunda Süper Lig 'e damga vuran ve takımı şampiyonluğu kaçırmasına rağmen ligin gol kralı olarak herkesin takdirini kazanan Alexander Sörloth, milli takımında da bu performansını sürdürüyor.

Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland ile birlikte Kuzey İrlanda karşısında şov yapan Sörloth, Norveç'in 5-1 galip ayrıldığı maçta 2 gol attı. Trabzonsporlu forvetin maçtaki partneri Haaland da yine iki golle maça damga vuran isimlerdendi.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui de, Haaland'ın 2. golünde asisti yapan isimdi.







