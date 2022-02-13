Bu sonuçla Norveç büyük tepedeki 58 yıllık olimpiyat şampiyonluğu hasretini dindirdi. Marius Lindvik (1.tur: 144.8, 2.tur: 151.3) 2.turda yaptığı atakla 296.1 puana ulaştı ve normal tepenin şampiyonu, favori Japon Ryoyu Kobayashi'yi (292.8 puan) geride bırakıyor.

Norveç en son büyük tepede yarışında Toralf Engan'la 1964'te altın kazanmıştı. Normaltepeyi de ele alırsak Norveç kayakla atlamada en son 2006'da Lars Bystol'la bu branşta olimpiyat şampiyonluğuna uzanmıştı. Norveç kayakla atlamada toplamda tarihteki 10. olimpiyat altını aldı.