UEFA’nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı. Günün öne çıkan A Ligi 2. Grup maçında İngiltere, evinde Belçika’yı 2-1 yendi. İngiltere’nin gollerini 39. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 65. dakikada Mason Mount kaydetti. Belçika’nın golünü 16. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku attı.

Erling Haaland-Alexander Sörloth işbirliği

B Ligi 1. Grup mücadelesinde ise Norveç, sahasında Romanya’yı 13, 64 ve 74. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada Alexander Sörloth’un golleriyle 4-0 mağlup etti. Norveç'in Uluslar Ligi’nde attığı son 8 gol Erling Haaland ve Alexander Sörloth ikilisinden geldi.

Norveç'in 20 yaşındaki yıldızı Haaland, A Milli Takım forması ile ilk kez hat-trick yaptı.

Norveç'te Galatasaraylı Omar Elabdellaoui 79 dakika sahada kaldı, Linnes 70. dakikada oyuna girdi. Romanya'da ise Gaziantep FK'nın yıldızı Maxim, 75'te oyuna dahil oldu.

UEFA Uluslar Ligi’nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0

2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1

3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

B Ligi

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

C Ligi

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3

Ermenistan-Gürcistan: 2-2

4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0

Litvanya-Belarus: 2-2