Norveç - Türkiye maçının yeri değişti

Son dakika haberi...2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Norveç ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımının maçı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacak

27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşmanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.

İspanya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.



