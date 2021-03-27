A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç ile karşılaşacak. Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak, Norveç maçında da en önemli gol silahımız olacak. Milliler’de, Hollanda karşılaşması öncesi en çok merak edilenlerin başında, kalede kimin oynayacağı geliyordu. Uğurcan, dünya devi Hollanda önünde de yıldızlaşmayı başardı. Kalesine gelen 9 şutun 7’sini kurtaran Uğurcan, Memphis Depay’ın son anlardaki penaltısında da gole izin vermedi. Mükemmel bir maç çıkaran 24 yaşındaki file bekçisi, Norveç sınavında da kalede olmaya devam edecek. Gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yapan milli takımda, bu maç öncesinde eksikler bulunuyor.

Norveç - Türkiye ilk 11'ler:

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Norveç - Türkiye maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández yönetecek. TRT 1'den şifresiz naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Gol silahımız Burak Yılmaz!

Ay-Yıldızlılar’ın bu akşam savunmada en çok dikkat etmesi gereken oyuncuların başında Norveç’in süperstarı Erling Haaland geliyor... Ancak Vikingler’in de defansta korkulu rüyası olması muhtemel ismi, A Milli Takımımız’ın kaptanı ve golcüsü Burak Yılmaz olacak. Grubun favorisi Hollanda karşısında ikisi uzaktan (1’i frikik) ve biri penaltıdan 3 golle hat-trick yapan Burak, Milli formayla 10 maçlık gol orucuna nokta koymuştu. 35 yaşındaki ‘Kral’ lakaplı yıldızımızın, Norveç karşılaşmasına da damgasını vurmasını bekliyoruz. Burak’ın hücumdaki en büyük yardımcılarının Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı olacağı düşünülüyor. Bunun dışında teknik direktör Şenol Güneş’in, bazı pozisyonlarda daha diri olma adına ilk 11’inde değişiklikler yapacağı konuşuluyor.

Şenol Güneş: Cesur oyna ve kazan!

A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç karşılaşması öncesi konuştu. Güneş şunları söyledi: "Bizim için İstanbul'dan Malaga'ya gelmek, farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. Bir gün önce Olimpiyat Stadı'nda kar yağıyordu, şimdi burada plaj ve insanlar sahilde. İklim değişikliği gibi birçok etken olacak. Norveç yükselen bir değer, dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Fizik gücü ve takım oyununu iyi oynayan, bireysel yetenekleri iyi kullanan bir takım. Hollanda maçını unuttuk, sadece Norveç'e odaklandık. Kıran kırana bir maç olacak. Cesur ve yürekli oynayarak, iyi bir sonuçla kazanarak buradan ayrılmak istiyoruz. Hollanda maçı sonrası buradan kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz."

'Zeki Çelik de kadroda yok'

"Bizimle olmayan oyuncular var. İrfan Can ve Nazım çıkarılmıştı. Merih de kadroda yok ve son olarak Zeki Çelik de çıktı. Burada olanlarda da birkaç sorunumuz var. Belki kadroda değişiklik yapmayabilirim. Duruma bakacağız. Elimizdeki oyuncuların ülkenin beklentisine karşılık vereceğini düşünüyoruz.”

'Kaleciler gelmek istemezdi’

“Kalecilerden yana şanslıyız. Dört iyi kalecimiz var. Bizim zamanımızda kaleci bulmak zordu. Çağrılan kaleci kampa gelmezdi, kaç tane yiyeceğini düşünürdü. Rakibimiz Cebelitarık'la oynadı, yarım saat uzaklıkta. Biz Hollanda ile oynayıp buraya geldik. Hem fizik hem iman gücümüzü sonuna kadar kullanarak istediğimiz sonucu umarım alırız. Dünya Kupası bu futbolun en büyük organizasyonu. Üst üste turnuvalarda olmak bizi çok mutlu eder. İnşallah başarırız ve takımın havası iyi durumda."

Uğurcan Çakır'ın yeri garanti

Milliler’de, Hollanda karşılaşması öncesi en çok merak edilenlerin başında, kalede kimin oynayacağı geliyordu. Teknik direktör Şenol Güneş, Portakallar’a karşı tercihini, Mert Günok, Altay Bayındır ve Gökhan Akkan’dan yana değil, Uğurcan Çakır’dan yana kullandı. Trabzonspor’da zaten bu sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Uğurcan, dünya devi Hollanda önünde de yıldızlaşmayı başardı. Kalesine gelen 9 şutun 7’sini kurtaran Uğurcan, Memphis Depay’ın son anlardaki penaltısında da gole izin vermedi. Mükemmel bir maç çıkaran 24 yaşındaki file bekçisi, Norveç sınavında da kalede olmaya devam edecek.

Martin Odegaard sahada olacak

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ne Cebelitarık galibiyetiyle başlayan Norveç’te Martin Odegaard, bu maçta bileğinden sakatlanmış ve riske edilmemesi için ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Arsenal’de forma giyen Odegaard’ın bir aksilik olmaması durumunda bu akşam Türkiye’ye karşı sahada olması bekleniyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ay- Yıldızlılar’la oynayacakları karşılaşma öncesi, “Hollanda’yı yenen Türkiye’yi seyrettik. Çok kaliteli ve yetenekli futbolcuları var ancak biz, Türkiye’yi yenersek Dünya Kupası yolunda büyük avantaj sağlayacağız” yorumunu yaptı.

Hücumu o yönlendirecek

Odegaard’ın, Ay- Yıldızlılar önünde hücumu yönlendiren isim olması bekleniyor. Vikingler’in sahaya 4-2-3-1 düzeninde çıkması, Sörloth’un hücumun sağ kanadında, Hauge’nin solda oynaması muhtemel. Haaland’ın ise ileride en uçta gole en yakın isim olacağı öğrenildi.

Sörloth forma girmiş durumda

Sezon başında Trabzonspor’dan, RB Leipzig’e transfer olan Norveç’in forveti Alexander Sörloth, “Norveç formasıyla son 9 maçta 10 gol attım. Her zaman kendime inancım yüksek. Türkiye’de çok kaliteli isimler var. Elimizden geleni yapıp, sahaya kazanmak için çıkacağız” dedi. Cebelitarık karşılaşmasında golünü atmayı başaran tecrübeli futbolcunun, bizi yakından tanıdığı için taktik konusunda da teknik heyete destek verdiği bildirildi.

Erling Haaland’dan Türkiye yorumu

Grubumuzda Hollanda ile birlikte en önemli rakibimiz olan Norveç’in bu akşam bize karşı en önemli silahı, elbette Erling Haaland olacak. Henüz 20 yaşında olan, 1.94 cm. boyu ve 88 kilo ağırlığındaki Haaland, kısa sürede adını dünya futboluna duyurmayı başardı. Şu an Almanya’nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Haaland, bu sezon toplamda 36 resmi maçta rakip fileleri 40 kez havalandırdı ve 8 de asist yaptı. Norveç’in, gruptaki ilk sınavında Cebelitarık’ı 3-0’la geçtiği mücadelede 62 dakika sahada kalan Erling Haaland, attığı 8 şutta da isabet bulamadı. Bu akşam da kendisinden benzer bir performans beklediğimiz genç forvet, hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle savunmamıza zor anlar yaşatabilir.

‘Çok daha önemli...’

Zorlu randevu öncesi Türkiye’nin, Hollanda maçındaki performansı üzerinden bir yorum yapan yıldız futbolcu, “Hepimiz, bu maçın çok zor geçeceğinin farkındayız. Hollanda’yı yendiler ve bu da onların çok iyi bir takım olduğunu net şekilde gösteriyor. Kazanmak için sahada en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Elbette her maç çok önemli ama bu özellikle şu an diğerlerine göre çok daha önemli bir karşılaşma olacak” yorumunu yaptı.

Norveç ile 10. maç

A Milliler, Norveç ile tarihte 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke takımları arasında ilki 1936’da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4’ünü Türkiye, 3’ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Türkiye’nin 11 golüne, Vikingler 15 golle cevap verdi. Ay-Yıldızlılar, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007’de Oslo’da oynadı; rakibini 2-1 mağlup etti. Rakibine son 3 maçtır yenilmeyen Milliler, bu süreçte 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.