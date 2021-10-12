Norveç-Karadağ maç sonucu: 2-0

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında A Milli Futbol Takımımızı da yakından ilgilendiren maçta Norveç sahasında Karadağ'ı 2-0 yenerek hata yapmadı ve 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ilk yarısında 29. dakikada Elyounoussi ile Norveç 1-0'lık skoru yakaladı. İlk yarı Norveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 2. yarısında ise daha sert bir oyun vardı. Karadağ'dan Vesovic 90+4'te 2. sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 90+6'da sahneye yeniden Elyounoussi çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Norveç sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye yükselten Norveç, Hollanda'nın arkasında 2. sıradaki yerini korurken Letonya'yı deviren A Milli Futbol Takımımız ise 15 puanla 3. sırada yer alıyor.







