Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Terje Svendsen, Avrupa Süper Ligi'ne karşı UEFA ve FIFA'ya tam destek verdiklerini açıkladı. Svendsen, "UEFA'nın tarafındayız. UEFA, buna karşı zorlu tedbirler almak zorunda ve bu kulüpleri UEFA turnuvalarından men etmeli. Avrupa Süper Ligi, futbolun ruhuna ve değerlerine aykırı bir turnuva." dedi.









Norveç basınına konuşan Svendsen, "UEFA ve FIFA, bu turnuvaya katılan oyuncuları turnuvalarına almayacağını açıkladı. Martin Ödegaard, Erling Haaland gibi oyuncuların kulüpleri bu turnuvaya katılırsa milli takıma almaz mısınız?" sorusuna Svendsen, "Evet, bu turnuvada yarışan bir kulüpte oynarlarsa milli takıma almayız. Biz, UEFA ile aynı pozisyondayız." ifadelerini kullandı.

Yeni Avrupa Süper Ligi ile ilgili de fikirlerini aktara Svendsen, "Çok komik bir sistem öneriyorlar. Zenginler çok daha zengin olacak. Norveç kulüpleri de en büyüklere karşı mücadele etme fırsatı bulmalı." sözlerini sarf etti.







