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Norveç, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç, Avustralya’yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2’nci takım oldu.

23 Haziran 2019, Pazar 16:46
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Norveç, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç, Avustralya’yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2’nci takım oldu.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek turnuvanın son 16 turundaki maçta Norveç ile Avustralya karşılaştı.

A Grubu’ndan 2’nci olarak çıkan Norveç, C Grubu’nda aynı sırayı elde eden Avustralya’yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bugün TSİ 18.30’da oynanacak diğer karşılaşmada ise İngiltere ile Kamerun çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

AA

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