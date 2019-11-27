Norveç basınından Sörloth iddiası

Sezon başında İngiltere Premier Ligi takımı Crystal Palace’tan kiralanan Alexander Sörloth, kariyer patlamasını Trabzonspor’da yaptı. 12 lig maçının hepsinde forma giyip 7 kez rakip fileleri havalandıran ‘Kuzey’in Oğlu’ 3 de asiste imza attı. 23 yaşındaki başarılı santrfor sadece Fırtına’ya değil, Norveç Milli Takımı’na da hayat veriyor.

Son milli arada çıktığı 2 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan Sörloth, ülkesinde gündem oldu. Norveç basını başarılı forvetin performansını yakından takip ederken, Sörloth’un “Trabzonspor’da rahatım. İstediğim istikrarı burada yakaladım. Hocam bana güveniyor. Gol attıkça da özgüvenim artıyor. En önemlisi kiralık bir oyuncu olmama rağmen geleceğimle ilgili stres yaşamıyorum” sözlerine yer verdi.

6 milyon Euro ama...

İki yıllık kiralama maliyeti 750 bin Euro olan Sörloth’un, gelecek sezon sonunda 6 milyon Euro’ya satın alma maddesi bulunuyor. Ancak Norveç basını, genç golcüden fazlasıyla memnun olan Trabzonspor Yönetimi’nin erkenden bu opsiyonu kullanacağını yazdı. Böylelikle Bordo-Mavililer, daha düşük bir rakama Sörloth’un tapusunu alabilir.

Ligin zirvesinde

Trabzonspor’da hiçbir lig maçını kaçırmayan Alexander Sörloth, attığı gollerle 4 karşılaşmayı kazandırdı, alınan 3 beraberlikte de önemli rol oynadı. 12 maçta 7 golü bulunan Sörloth’un 3 de asisti var. Toplam 10 kez skora katkı sağlayan 23 yaşındaki başarılı oyuncu, bu alanda Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic ve Guilherme ile zirvede. Jahovic’in 9 gol 1 asisti bulunurken, asist kralı Guilherme ise 6 kez gol pası verdi, 4 de gol attı.