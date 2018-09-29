North ekibinden bir değişiklik daha

Danimarka futbol kulübü FC Kopenhag ve prodüksiyon şirketi Nordisk Film tarafından kurulmuş olan takımda 2017 yılından beri mücadele eden MSL üzülerek ayrılıyor. Sık sık eleştirilen oyun içi lideri Daniel “Mertz” Mertz’ son zamanlarda AWP oyunlarıyla da karşımızdaydı.

Mertz takımdayken DreamHack Masters Stockholm’de HLTV.org ve Betway üzerinden MVP ödülü almıştı. Uzun süreli istikrarsızlıktan sonra kendilerini bir süre aşıp çeşitli başarılar elde ettiler fakat bu o kadar uzun sürmedi çünkü FACEIT Major 2018’de Challengers sahnesine ulaşamadılar.

North Casper “cadiaN”Møller transferini doğruladı! Oyuncu hem AWP rolünü hemde oyun içi lideri rolünde Danimarkalı adına mücadele edecek. Mathias “MSL” Lauridsen ise takımla tam olarak olmasada bağlarını koparıyor.

Danimarka futbol kulübü FC Kopenhag ve prodüksiyon şirketi Nordisk Film tarafından kurulmuş olan takımda 2017 yılından beri mücadele eden MSL üzülerek ayrılıyor. Sık sık eleştirilen oyun içi lideri Daniel “Mertz” Mertz’ son zamanlarda AWP oyunlarıyla da karşımızdaydı.

Mertz takımdayken DreamHack Masters Stockholm’de HLTV.org ve Betway üzerinden MVP ödülü almıştı. Uzun süreli istikrarsızlıktan sonra kendilerini bir süre aşıp çeşitli başarılar elde ettiler fakat bu o kadar uzun sürmedi çünkü FACEIT Major 2018’de Challengers sahnesine ulaşamadılar.

MSL ayrılışı adına bu açıklamalarda bulundu:

Dört yıllık bir yolculuk sona erdi. Kjaerbye bir süre Astralis’de oynadı aizy ise bir döne FaZe adına mücadele etti bunun için mutluyum. Dünyada ilk 6’da yer alan yetenekli bir takım oluşturduğumu düşünüyorum. Çok sayıda iniş çıkışlar yaşandı benim için ilginç bir yolculuk oldu. Geriye baktığımda başardıklarımdan gurur duyuyorum. Oynadığım zaman boyunca yanımda bulunan takım arkadaşlarıma ve North ekibine teşekkür ediyorum.

MSL’in yerine gelecek olan AWper, cadiaN geçen yılını ABD’de geçirdi Rogue ile yüksek sıralara tırmanmak için çabaladı. FACEIT Major 2018’e katılabilmek için elemelerde mücadele etti fakat başaramadı.

23 yaşındaki kaptan, agresif bireysel ve oyunlarıyla hayranlarını ve analistlerini ve aynı zamanda Rogue ‘nin maçları öncesinde , Astralis ve North gibi daha iyi rakiplere karşı oynadığı maçlarda herkesi etkiledi.

Yeni North kadrosuna hoş geldiniz. FACEIT Major 2018’den sonra kadroyu değerlendirdik ve değişiklik yapma ihtiyacı duyduk. Ayrıca yeni bir kaptana ihtiyacım olduğu kesindi. cadiaN’ın oyuna farklı bir meta ve bakış açısı getirebileceğini düşünüyoruz takım koçu ave ile iyi bir uyum sağlayacaklardır.

North bu kadro ile ilk maçına ECS Season 6 Challenger Cup’da Epsilona’a karşı çıkacak.

North:

Markus “Kjaerbye” Kjærbye

Valdemar “valde” Bjørn Vangså

Philip “aizy” Aistrup

Nicklas “gade” Gade

Casper “cadiaN” Møller

Kaynak: Playerbros