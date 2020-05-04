McLaren Formula 1 pilotu ve aynı zamanda sim yarışçısı Norris, bu Çarşamba günü Spa-Francorchamps'taki yarışta, üçüncü bir Walkinshaw Andretti United'la yarışacak. WAU ile olan bağlantısı, Holden takımının eş sahiplerinden birisi olan McLaren patronu Zak Brown'dan geliyor.

Norris böylelikle IndyCar iRacign Challenge yarışına katıldıktan kısa bir süre sonra bir başka resmi serinin etkinliğinde daha özel davetle mücadele etmiş olacak. Geçen ay Silverstone/Barcelona'da düzenlenen Supercars yarışına Max Verstappen de katılmıştı ve Norris, serinin eSpor etkinliğine katılan ikinci F1 pilotu olacak.

Norris, “Bu hafta Spa'daki Supercars gridine katılacağımı duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum. Orada çok hızlı sürücüler var. Çok zor ve rekabet dolu olacak. Fakat şimdiye kadarki tüm şampiyona yarışlarını izledim ve çok eğlenceli görünüyor." dedi.

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