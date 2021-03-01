Nöroloji beyin ve sinir hastalıklarıyla ilgilenen ve temelini nöron gruplarının oluşturduğu bilim dalıdır. Özellikle nöroloji mesleğiyle uğraşan bireylere nörolog denilmektedir. Nörologlar altı yıllık tıp eğitiminden sonra Nöroloji alanında uzmanlaşmaktadır. Bireylerin sıklıkla merak ettikleri nöroloji bölümü hakkında bilgilere detaylı olarak sahip olmak önemlidir.

Nörolojinin temeli olan nöron nedir?

Nöroloji bilimini anlamadan önce bilinmesi gereken en nemli konu nöronların yapısının öğrenilmesidir. Yani Nöroloji bölümünün temelini adından da anlaşılacağı üzere nöronlardan gelmektedir. Nöronlar bir kuyruk ve bir merkezi olan beyin hücreleri olarak nitelendirilmelerinde fayda vardır.

Nöronlar vücudu baştanbaşa sararak vücut ve beyin arasında ki bağlantıyı oluştururlar. Bu nedenle insan hayatı için son derece nemlidir. Beyin kanamaları ve özellikle omurilik travmaları sonucunda beyin hücreleri zararlar almaktadır.

Nöronlar temelde iki parçada işlenmektedir. Bu parçadan ilki merkezi sinir sistemi nöronları olmaktadır. Daha çok bu nöronlar tepki mekanizmasında yer almaktadır. Çünkü bu nöronlar beyne gelen haberlere ve duygulara gerekli cevapları oluşturmakla görevlilerdir.

Diğer tür olan nöron hücreleri ise çevresel sinir sistemi nöronları olarak bilinmektedir. Bu nöronlar ise daha çok vücutlardan ve uzuvlardan gelen haberleri merkeze taşımaktadırlar. Ve bu nedenle yok olmaları ve ya hasar görmeleri durumunda kendilerini onarmaktadırlar. Özellikle travma ve şiddetli oksijen eksikliği durumunda gereken sinir hücreleri anında üretilmektedir.

Sinir hücrelerinin iletimi son derece hızlı ve elektriksel mesaj olarak bilinmektedir. Bu hız üzerinde birçok etmen etkilidir. Bunların başında gelen ilk etmen miyelin kılıfların olup olmamasıdır. Miyelin kılıf varlığı sinir hücrelerinin hızını kat kat arttırmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre felç hastalarının temel problemi bu sinirlerin net çalışmamasıdır.

Nöroloji nedir?

Nöroloji konusu kesinlikle nöronlarla iç içe olan bir konudur. Nöroloji daha çok iletim veya hız problemleri gözlenmektedir. Hız problemleri temel olarak ameliyat sonrası veya bir kaz sonrasında oluşmaktadır. Bu nedenler son derece hayatidir. Çevresel Nöroloji problemler daha çok duyu alımı olmamasıdır.

Merkezi Nöroloji daha çok bilişsel olarak belirtilmiştir. Bu bilişsel durum sonucunda vaka bitkisel hayata girebilir. Kaza anında veya sonrasında hastanın bilincinin açık tutulması Nöroloji açısından önemlidir. Çünkü biliş kapanması durumunda hasta komaya girebilir. Ve yapılan bir dizi müdahale sonucunda Nörolojik hastalık olan bitkisel hayat ile sonuçlanabilir.

Psikolojik belirtiler nelerdir?

Öncelikle Nöroloji psikolojik belirtileri değişkenlik göstermektedir. Yani bazı zamanlarda gözle görülür şekilde hatalar meydana gelebilir. Bazı durumlarda Nöroloji hastaları ilginç psikolojik durumlarda bulunabilir. Örneğin kas spazmı hastalığının temelini nöronlarda oluşan hatalardan dolayı kaynaklanmaktadır.

Fakat verdiği tepkiler kesinlikle psikolojik değildir. Bu belirtileri gözleyen orta çağ bilim insanları psikolojik olduğuna kara vermişlerdir. Fakat durum tam olarak öyle değildir. Kas spazmları bildiğimiz normal hayatta karşılaştığımız kasılmaların rutin halidir. Yani herhangi bir psikoloji ile alakası yoktur.

Yine bir nörolojik temelli olan Alzheimer hastalığı ise psikolojiyi etkileyen en önemli hastalıktır. Yine çift karakterlik olarak bilinen ve müdahale edilmediği takdirde tehlikeli olabilen şizofrenide nörolojik hastalıktır. Bu hastalıklar insan psikolojisini doğrudan etkiler. Acilen müdahale edilmesinde fayda vardır.

Nörologlar hangi hastalıklara bakar?

Nörologların baktığı başlıca hastalıklar daha çok merkezi sinir sistemini ilgilendirir. Bunlardan en bilineni Felç, inmeler ya da beyin-damar hastalıkları hastalıklarıdır. Ayrıca Unutkanlıklar, kas hastalıkları, MS, Baş dönmeleri ve yüz felçlerine de bakmaktadır.

Sayılan bu tür hastalıkların tamamı nöroloji ile yakından alakalıdır. Bu nedenle ilk olarak bir nöroloğa gözükmelerinde fayda vardır. Örneğin diyelim ki yüz felci geçiren bir birey var bu bireyin ilk olarak yüzde ki kas fonksiyonlarına bakılması gerekir. Bu sayede sinirleri etkilenip etkilenmediği anlaşılır.

Nörolog nedir?

Nöroloji hastalıkları ile ilgilenen ve temelde nöronlarla çalışan bireylere nörolog denir. Nörolog olabilmek için ilk olarak 6 yıllık tıp fakültesi bitmelidir. Devamında kesinlikle uzmanlaşmalı ve meslek üzerine gidilmelidir.

Nörologların uzman olabilmeleri için kesinlikle belirli sınavlara girmeleri şarttır. Bu sınavlardan ilk olanı tıpta uzmanlık sınavı olarak bilinmektedir. Eğer başarılı olunursa geriye kalan tek iş iki yıl daha bölüm üzerinde uzmanlaşmak olur. Devamında kendi kliniklerini açma imkânları vardır. Ayrıca doktorların ilaç yazma ve imza yetkileri oldukları için dikkatli olmalarında fayda vardır.

Nörolojiye gitmeden önce nelere dikkat edilmesinde fayda vardır?

Öncelikle nöroloji bölümü yapılmadan önce kesinlikle detaylı bir araştırmaya girilmelidir. Devamında nörolojik hastalığınızı doktordan kesin öğrenin. Ve öğrendiğiniz hastalık hakkında doktorun tavsiye ettiği önerilere dikkat ediniz. Çünkü nöroloji önemli bir alandır yapılan küçük bir hata hayati sonuçlara sebebiyet verebilir.