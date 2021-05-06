Serinin en rahat ekibi CSKA Moskova oldu. Tabii, Fenerbahçe'de yaşanan koronavirüs vakaları ve sakatlıklar bunun en büyük nedeniydi. Sarı-Lacivertliler tam takım olamadığı için, Rus ekibi 3-0'la işi bitirip, Final-Four'a çıktı.

Saha avantajının önemi

Diğer 3 serisi ise, 5. maça kadar uzadı. Lider Barcelona ilk maçında Zenit'ten sürpriz bir yenilgi alırken, Anadolu Efes ile Milano evinde oynadığı ilk iki maçını kazanıp, 2-0'lık üstünlük sağlasa da deplasmanda Real Madrid ve Bayern Münih eşitliği buldu. İlk 4'ün getirdiği saha avantajının burada ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ve 3 takım da 5. maçta işi bitirdi.

Anadolu Efes'in rakibi CSKA

Turkish Airlines Euroleague 2021 Final-Four heyecanı, 28-30 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak Final-Four'da eşleşmeler netleşti. 4. kez Final-Four'a çıkan Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi CSKA Moskova oldu. Diğer yarı finalde ise Barcelona ile Milano eşleşti.