Ünlü Rap şarkıcısı Norm Ender, Beşiktaş'ın 7-0 kazandığı Hatayspor maçının ardından çarpıcı bir tweet attı. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan Beşiktaş hakkında paylaşım yapan Norm Ender, "Şu an Tümer gibi herkes, Sergen Yalçın'ın filminde yardımcı oyuncu olduğunu anlıyor :)" ifadelerini kullandı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Tümer Metin, 100.yılda şampiyonluğu ilan ettikleri Galatasaray maçında Sergen Yalçın'ın attığı o tarihi gol hakkında açıklamalar yapmıştı. Tümer Metin, Sergen Yalçın'ın o golde pası özellikle uzağına attığını ve ona topu geri vereceğini bildiğini ifade ederken, 'o an Sergen Yalçın'ın filminde yardımcı oyuncu olduğumu anladım' demişti.